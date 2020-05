Pärchen-Update von Daniel Lott! Der Münchner wurde durch seine Teilnahme bei Die Bachelorette in der Staffel von Nadine Klein (34) bekannt. Doch für die große Liebe reichte es nicht – er musste sich im Finale geschlagen geben. Seitdem ging Daniel augenscheinlich wieder alleine durchs Leben, bis er vor wenigen Tagen plötzlich seine neue Freundin Eva vorstellte. Jetzt wagen die beiden sogar schon den nächsten Schritt – sie ziehen zusammen.

Dies verkündete der ehemalige Mister Schwaben nun mit einem süßen Pärchen-Foto auf seinem Instagram-Account. "Wir ziehen hier in München gemeinsam in meine bisherige Wohnung. Ich freue mich auf alles, was kommt", schrieb der Hottie unter das Bild, das die beiden bei ihrem Umzug zeigt. Sie haben diese Aktion mehrere Wochen lang vorbereitet und können es nun kaum mehr erwarten, endlich in denselben vier Wänden zu wohnen.

Gegenüber Promiflash schwärmte Daniel kürzlich sehr von der neuen Frau an seiner Seite. "Wir haben uns in München kennengelernt. Unser erstes Date war ein Spaziergang im Olympiapark!", erinnerte sich der Schnuckel.

Anzeige

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott, Reality-Star

Anzeige

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott, "Die Bachelorette"-Kandidat

Anzeige

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott, "Die Bachelorette"-Kandidat



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de