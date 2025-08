Zigaretten-Entzug fiel schwangerer Pia Trümper erst schwer

Pia Trümper ist eigentlich leidenschaftliche Raucherin. Allerdings ist die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses, für den sie das Rauchen selbstverständlich aufgegeben hat – doch das fiel ihr anfangs gar nicht so leicht, wie sie in einem ehrlichen Beitrag auf Instagram verrät. "Ich habe gerne geraucht, sonst hätte ich ja auch aufgehört. Ich finde die Ästhetik immer noch toll. Nach so einer richtig deftigen Mahlzeit gab es für mich kein besseres Dessert als eine ordentliche Zigarette. Zigarettendrehen war mein Stricken. Mit dem Rauchen habe ich mein Nervensystem in stressigen Situationen reguliert", fängt sie an und fügt hinzu: "Ab dem Moment, an dem ich von Frosch wusste, war Rauchen absolut kein Genuss mehr. Also das ganze Positive, was ich eben noch gesagt habe, war wie weggeblasen. Es war wirklich nur noch die pure Sucht."

Sie warf ihr Drehzeug umgehend weg, doch die Angst vor dem Entzug war zu groß. Pia entschied sich, eine Iqos zu besorgen: "Und rückblickend das Cleverste, was ich hätte machen können. Im ersten Trimester war mir sowieso dauerübel. Und diesen Geschmack von der Iqos fand ich so schlimm, dass mir jetzt immer noch schlecht wird, wenn ich daran zurückdenke. Rauchen hat mir also keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe mich nur noch schlecht gefühlt." Mittlerweile wehre sich ihr Körper auch aktiv gegen das Iqos-Rauchen. Eine andere Option gab es nicht beziehungsweise normalen Tabak rauchen, wollte sie nicht, "also war es dann letztendlich doch der kalte Entzug". Doch auch wenn es anfänglich schwer war, ist sie stolz, behaupten zu können, keinen Rückfall gehabt zu haben. "Ich liebe es, schwanger sein zu dürfen und ich liebe Frosch mit jeder Faser meines Körpers, aber ja, die Veränderungen, die mit dieser unfassbar schönen Zeit einhergehen, sind anstrengend, kräftezehrend und machen mir teilweise sogar Angst. Und das ist okay! Das bedeutet Wachstum – und dass da etwas Wunderschönes auf uns wartet", fügt sie ihrem Beitrag abschließend hinzu.

Für Pia hat die Schwangerschaft bislang nicht nur Herausforderungen mit sich gebracht, sondern auch unvergessliche Momente geschenkt. Erst kürzlich teilte die ehemalige Seriendarstellerin ihre Freude darüber, die ersten spürbaren Tritte ihres Babys bemerkt zu haben. "Ich will ja nichts sagen, aber Frosch hat heute offiziell das erste Mal wirklich getreten. Es war kein Blubbern, es war kein Schmetterlingsflügelschlag, es war ein Kick. Ein stabiler Kick", freute sie sich auf Instagram.

Instagram / nichtsehraesthetisch Pia Trümper, TV-Bekanntheit

Instagram / nichtsehraesthetisch Pia Trümper im Mai 2024

Instagram / nichtsehraesthetisch Pia Trümper, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin