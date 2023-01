Nach Klinikaufenthalt: Sharon Osbourne kehrt ins TV zurück

Sharon Osbourne (70) scheint es langsam wieder besser zu gehen. Vor wenigen Wochen hatten die Nachrichten die Fans erschüttert, dass der Realitystar ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Grund sei ein ärztlicher Notfall gewesen. Kurz darauf hat ihr Sohn Jack (37) allerdings Entwarnung gegeben, denn die Musikmanagerin durfte schon wieder nach Hause. Nun meldete sich Sharon auch bei ihren Fans zurück und kündigte ihr TV-Comeback an.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 70-Jährige nun ein kurzes Video von sich, in dem sie ihre Rückkehr ins Fernsehen bekannt gab. "Ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich am 3. Januar wieder da sein werde. Ich habe euch alle sehr, sehr vermisst", begann die rothaarige Beauty zu erzählen. Sie fuhr fort, dass sie schon am Dienstag in der britischen Talkshow "The Talk" zu sehen sein wird. Anschließend wünschte Sharon all ihren Abonnenten dann noch die "besten, gesündesten und glücklichsten Feiertage" sowie "ein gutes neues Jahr".

Es ist das erste Mal seit ihrer Einlieferung in Krankenhaus, dass sich Sharon eigenständig in einem Video bei den Fans zu Wort meldet. Rund drei Tage nach der Bekanntgabe ihrer gesundheitlichen Probleme hatte sie allerdings bereits in einem Post schriftlich ein Lebenszeichen von sich gegeben. "Ich bin wieder zu Hause und es geht mir großartig!", hatte sie unter einem Foto ihres Weihnachtsbaums geschrieben.

Anzeige

Getty Images Sharon Osbourne im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Sharon Osbourne, März 2022

Anzeige

Getty Images Sharon Osbourne im Juni 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de