Nach Outing: Dame Kelly Holmes ist "zum ersten Mal happy"

Dame Kelly Holmes (52) weiß sich glücklich zu schätzen! Im Sommer 2022 hatte die britische Mittelstreckenläuferin offen über ihre Sexualität gesprochen und verraten: Sie ist lesbisch! Ihr gut gehütetes Geheimnis hatte die Sportlerin in einem Interview ausgeplaudert und erklärt, wie glücklich sie darüber sei, ihr jahrelanges "Geheimnis" endlich mit der Welt zu teilen. Auch ein halbes Jahr nach ihrem Outing freut sie sich noch immer wie am ersten Tag. Kelly verrät, dass sie zum ersten Mal richtig glücklich ist!

Während eines Auftritts in der britischen Talkshow Loose Women lässt Kelly ihr Outing Revue passieren und spricht offen über ihre heutige Gefühlslage. "Seit ich [...] öffentlich bekannt gegeben habe, dass ich lesbisch bin, hat sich alles an mir verändert. Ich fühle mich frei, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben glücklich", schwärmt die olympische Goldmedaillengewinnerin in der Show und fügt hinzu, dass sie im Zuge ihres Outings viele neue Leute kennengelernt habe.

Doch auch wenn Kelly ihr Glück heute in vollen Zügen genießt, fiel es ihr nach ihrem Outing vorerst schwer, die Geschehnisse zu verarbeiten. "Es ist irgendwie seltsam, weil ich das Gefühl habe, dass ich im Grunde immer noch in einer Art Blase stecke. Ich gehe einen Schritt nach dem anderen. Ich verarbeite alles, was in den letzten zwei Wochen passiert ist", erklärte sie damals in einem Interview mit BBC Morning Live und gab ehrlich zu, dass sie ihr Leben nicht von heute auf morgen ändern könne.

