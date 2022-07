Nach ihrem Coming-out: Dame Kelly Holmes ist überwältigt!

Für sie ist die Situation immer noch ungewohnt! Dame Kelly Holmes (52) ist zweifache Olympiasiegerin in der Disziplin Mittelstreckenlauf. Obwohl sie nicht mehr als Profisportlerin aktiv ist, sorgte sie Mitte Juni aus einem anderen Grund für Aufmerksamkeit: Mit 52 Jahren hat sich die Britin als homosexuell geoutet, was die Britin eine Menge Überwindung gekostet hat. Doch wie geht es Kelly nun nach ihrem Coming-out?

In einem Interview mit BBC Morning Live schilderte die einstige Läuferin ihre Erfahrungen: "Ich muss sagen, es war unglaublich – die Wärme, das Feedback der Leute, die sich meine Dokumentation angesehen haben." Trotzdem fühle sie sich immer noch so, als ob sie auf der Hut wäre, da das Ganze noch so frisch sei. "Es ist irgendwie seltsam, weil ich das Gefühl habe, dass ich im Grunde immer noch in einer Art Blase stecke und ein bisschen in der Schwebe hänge", beschrieb sie ihre Gefühlslage gegenüber dem Moderator. Sie könne ihr bisheriges Leben nicht einfach so von heute auf morgen ändern.

Aus diesem Grund möchte es Dame Kelly langsam angehen lassen. "Ich gehe einen Schritt nach dem anderen. Ich verarbeite alles, was in den letzten zwei Wochen passiert ist", verriet die ehemalige Leichtathletin. Ihrer Zukunft sehe sie deshalb positiv entgegen.

Getty Images Dame Kelly Holmes nach ihrem Olympiasieg im Jahr 2004

Getty Images Dame Kelly Holmes, ehemalige Spitzensportlerin

Getty Images Dame Kelly Holmes bei einem Lauf im Juli 2004

