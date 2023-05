Prinzessin Kate strahlt in Gelb auf Charity-Veranstaltung!

Prinzessin Kate (41) setzt in Sachen Mode wieder einen Trend! Zuletzt zeigte sich die Frau von Prinz William (40) vor allem in eleganten Royal-Looks: Anlässlich der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) trug die dreifache Mutter in London nämlich vor allem Kleider, Kostüme und Hüte. Jetzt dürfen sich die Fans der britischen Königsfamilie aber wieder über eine neue Facette freuen: Kate schlüpfte in einen sportlichen Alltagslook!

Auf einer Charity-Veranstaltung, die von der zweifachen olympischen Goldmedaillengewinnerin Dame Kelly Holmes (53) ausgerichtet worden war, trat die britische Prinzessin mit den Kindern in Kontakt und spielte mit ihnen Spiele, wie Bohnensäckchen werfen. Dabei trug sie einen leuchtend gelben Blazer, den sie mit einer lässigen weißen Hose, einem weißen Top und weißen Turnschuhen kombinierte. Kate brachte mit ihrem sportlich schicken Outfit ein schönes Leuchten in die Runde. Auch Love Island-Star Zara McDermott (26) war mit von der Partie.

Dame Kelly gründete ihre nationale Jugendförderungsorganisation in der Überzeugung, dass jeder junge Mensch einen Champion braucht. Sie bringt Weltklasse-Athleten mit Jugendlichen zusammen, die möglicherweise unter mangelndem Selbstvertrauen oder anderen Problemen leiden, damit die Sportstars ihre Siegermentalität weitergeben. Kate motivierte die Kids ebenfalls mit ihrer Anwesenheit und Lob an sie.

