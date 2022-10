Offiziell: Elevator-Boy Tim Schaecker ist in einer Beziehung

Tim Schaecker (23) ist vom Markt. Zusammen mit seinen Kollegen Bene Schulz, Jacob Rott, Julien Brown und Luis Freitag wurde der Hottie mit Videos berühmt, die die fünf im Fahrstuhl aufnahmen. Damit waren die Elevator Boys geboren. Vor schlüpfrigen Angeboten können sich die hübschen Jungs dabei kaum retten. Doch für einen ist das Single-Leben jetzt vorbei: Tim ist in einer Beziehung.

Bei der Glücklichen handelt es sich um die Influencerin Claudia Tihan. Auf TikTok teilte die Beauty nun ein süßes Video: Verliebt springt sie ihrem Tim in die Arme. Er hält sie fest an sich gedrückt, bevor die beiden sich glücklich anschauen und sich schließlich einen liebevollen Kuss auf die Lippen drücken. Ganz romantisch schreibt Tim zu der Aufnahme, die offenbar in Paris entstand: "Je t'aime" (zu Deutsch: Ich liebe dich).

Auch die Fans sind begeistert von dem Liebesouting. Bereits seit Wochen hielten sich die Gerüchte um eine Liebelei der beiden. "Oh, die sind aber süß!", schreibt eine Followerin entzückt. Eine andere ergänzte: "Ah, ich liebe einfach beide so sehr!" Nun können Tim und Claudia endlich öffentlich zu ihrer Liebe stehen.

Instagram / claudiatihan Tim Schaecker und Claudia Tihan, Oktober 2022

TikTok / fakeclaudiatihan Tim Schaecker und Claudia Tihan, Oktober 2022

Instagram / claudiatihan Claudia Tihan, Influencerin

