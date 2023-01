Gerücht: Serkan Yavuz für Martin Semmelrogge im Dschungel?

Ist das etwa der Grund für Serkan Yavuz' Netzpause? Der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat lässt seine Follower normalerweise in den sozialen Medien an seinem Alltag teilhaben. Der Realitystar und seine Partnerin Samira Klampfl (29) waren im Mai Eltern einer gemeinsamen Tochter geworden. Gestern kündigte er an, sich erst mal nicht mehr bei seiner Community zu melden. Den Grund dafür verriet er allerdings nicht. Nun wird vermutet, dass Serkan (29) als Ersatzkandidat in das Dschungelcamp reist!

Promiwood berichtet, dass der Schauspieler Martin Semmelrogge (67) aufgrund von Vorstrafen angeblich nicht nach Australien einreisen dürfe. Doch nach einem Doppelausfall im letzten Jahr habe der Sender wohl vorgesorgt und den Nachrücker-Kandidaten Serkan bereits in das Flugzeug gesetzt. Dieser war im vergangenen Jahr bereits als Begleitung für Filip Pavlovic (28) dabei gewesen.

Auch Melody Haase (28) ist als Ersatzkandidatin für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bereits bekannt. Vergangenen Monat hatte RTL mit einem falschen Einspieler versehentlich verraten, dass die ehemalige DSDS-Kandidatin gebucht ist. Die 27-Jährige soll sich ebenfalls bereits auf dem Weg nach Down Under befinden.

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Influencer

Anzeige

RTL / Arya Shirazi Martin Semmelrogge, Dschungelcamper 2023

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Reality-TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de