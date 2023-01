Liebesurlaub? Brad Pitt mit neuer Flamme oben ohne am Pool!

Bei Brad Pitt (59) und Ines De Ramon knistert es ordentlich! Der Schauspieler war fünf Jahre mit Angelina Jolie (47) verheiratet und teilt mit ihr sechs gemeinsame Kinder. Zuletzt hat das einstige Traumpaar sich gegenseitig schlimme Vorwürfe gemacht und einen erbitterten Rosenkrieg gegeneinander geführt. Dem Bullet Train-Darsteller waren bereits mehrere Flirts nachgesagt worden. Mit Ines De Ramon verbringt er nun eine intime Zeit in Mexiko.

Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen den 59-Jährigen mit seiner neuen Flamme am Pool sitzen. Die beiden Turteltauben genießen die Sonne in zwei nebeneinanderstehenden Liegestühlen und verzichteten dabei gänzlich auf Oberteile! Während Brad seinen durchtrainierten Bauch zur Schau stellt, verdeckt die Ex von Paul Wesley (40) ihre Brüste nur mit ihren Armen.

Ein Insider bestätigte die Beziehung der beiden erst gestern gegenüber People: "Sie daten sich und haben Spaß." Außerdem fügte die Quelle hinzu: "Zwischen ihnen läuft etwas Gutes ohne Stress. Brad genießt das." Außerdem treffe der Sechfachpapa im Moment niemand anderen.

Anzeige

Getty Images Paul Wesley und Ines De Ramon im September 2019

Anzeige

Getty Images Brad Pitt bei der Premiere von "Babylon"

Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de