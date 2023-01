Brad Pitt und Ines De Ramon begrüßen das neue Jahr in Mexiko

Seit einigen Wochen bandeln Brad Pitt (59) und Ines De Ramon nun schon miteinander an. Nach der Trennung von Angelina Jolie (47) waren dem Schauspieler bereits mehrere Flirts nachgesagt worden. Doch mit der Ex von Paul Wesley (40) scheint mehr zu laufen und einige Insider hatten bereits angedeutet, dass sich zwischen den beiden etwas Ernstes entwickelt. Nun feierten Brad und Ines gemeinsam in Mexiko in das neue Jahr!

"Sie daten sich und haben Spaß", berichtet ein Insider gegenüber People. Über das Wochenende haben der Schauspieler und die Schmuckdesignerin sich in Mexiko einquartiert und von dort aus in das neue Jahr gefeiert. "Zwischen ihnen läuft etwas Gutes ohne Stress. Brad genießt das", fügt die Quelle hinzu. Die verrät außerdem, dass der Bullet Train-Star derzeit niemand anderen sehe und sehr glücklich sei.

Aber auch Ines sei ganz und gar nicht abgeneigt von dem Hollywoodstar, wie zuvor ein Insider verraten hatte. "Ines findet Brad ziemlich süß", erzählte dieser. Auch stammte von dieser Quelle die Neuigkeit, dass die beiden Turteltauben Silvester gemeinsam verbringen.

Brad Pitt, Schauspieler

Brad Pitt in Paris

Brad Pitt, Schauspieler

