Nächster Bond? Aaron Taylor-Johnson trifft die Produzentin!

Wird Aaron Taylor-Johnson (32) etwa der nächste James Bond? Der Schauspieler wird für die Rolle des berühmt-berüchtigten 007 derzeit heiß gehandelt. Genügend Filmerfahrung bringt der Brite zumindest allemal mit. So überzeugte er zuletzt in Bullet Train an der Seite von Brad Pitt (59). Nun ist der Hottie schon länger im Gespräch, um Daniel Craigs (54) Nachfolge anzutreten. Sogar die bekannte Kanonenrohr-Szene soll er bereits probeweise gedreht haben. Nun hat Aaron sich mit der Produzentin der "James Bond"-Filme getroffen!

Wie Puck News berichtet, habe sich der "Kick-Ass"-Star kürzlich mit der Produzentin Barbara Broccoli zusammengesetzt. Laut mehreren Insidern sei dieses Gespräch sehr gut verlaufen, nachdem Aaron im vergangenen Jahr die Probeszene gedreht habe. Offiziell in trockenen Tüchern sei jedoch noch nichts und auch die weiteren Schritte stehen bislang noch nicht fest.

Vor wenigen Wochen hatte Produzent Michael G. Wilson laut Deadline verraten, dass der neue 007-Darsteller eine gewisse Erfahrung mitbringen solle. "Deshalb wäre ein Mann in den Dreißigern am besten geeignet. [...] Danach suchen wir", hatte er sich geäußert. Mit seinen 32 Jahren würde Aaron demnach schon einmal perfekt in dieses Schema passen.

Getty Images Aaron Taylor-Johnson in Seoul im August 2022

Getty Images Aaron Taylor-Johnson im Dezember 2019

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

