Neuer James Bond? Aaron Taylor-Johnson hat erste Szene geübt

Ist er der großen Rolle einen Schritt nähergekommen? Im aktuellsten Film der James Bond-Reihe spielt noch Daniel Craig (54) die Rolle des Geheimagenten. Doch das war vorerst das letzte Mal für ihn und nun wird nach einem neuen Schauspieler gesucht. Aaron Taylor-Johnson (32) war dafür im Gespräch und soll schon gecastet worden sein – jetzt soll er sogar schon die erste Szene für "James Bond" geprobt haben!

Wie ein Insider gegenüber The Sun berichtete, soll der "Bullet Train"-Star schon die bekannte Kanonenrohr-Szene von "James Bond" gedreht haben: "Aaron hat die Bosse so sehr beeindruckt, dass er eine der berühmten Teaser-Szenen für die Reihe gedreht hat, was alle Schauspieler tun. Dieser Schritt bringt ihn der Unterzeichnung eines Vertrages einen Schritt näher", erklärte die Quelle. Aaron soll dabei vor allem durch seine Mischung aus "schauspielerischer Intensität" und seiner "beeindruckenden Actionfilm-Erfahrung" überzeugt haben.

Schon im September hatte Aaron am ersten Screening für James Bond teilgenommen. Die Produzenten waren begeistert: "Er ist jetzt einer der Spitzenkandidaten", verriet damals ein Insider ebenfalls gegenüber The Sun.

Getty Images Aaron Taylor-Johnson im Dezember 2019

