Verliebt? Brad Pitt und Ines De Ramon sind unzertrennlich

Brad Pitt (59) ist wohl bis über beide Ohren verliebt. Seit sich der Hollywoodstar von seiner Ex-Frau Angelina Jolie (47) getrennt hat, führen die beiden einen erbitterten Rosenkrieg. In Sachen Liebe tat sich zuletzt eher wenig bei dem Schauspieler. Doch seit einiger Zeit soll er die Schmuckdesignerin Ines De Ramon daten. Und die beiden sind offenbar sehr glücklich miteinander: Brad und Ines sollen unzertrennlich sein.

"Sie verbringen viel Zeit zusammen, besuchen Kunstausstellungen in L.A., hören Musik und schauen Filme bei ihm zu Hause. Brad hat für sie gekocht, sie trainieren zusammen und gehen wandern", verrät eine Quelle Us Weekly. Demnach soll die Chemie zwischen dem "Once Upon a Time... in Hollywood"-Darsteller und seiner Liebsten stimmen. Eine flüchtige Romanze sei es nie gewesen: "Er hat sie nie als Affäre betrachtet, sondern möchte seine ganze Zeit mit ihr verbringen." Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Beziehung offiziell gemacht werde.

Brad und Ines sollen auch den Jahreswechsel gemeinsam verbracht haben. Um Silvester zu feiern, sollen sie zusammen nach Mexiko gereist sein. Dort sollen sie eine entspannte Zeit verbracht haben, die sie beide genießen konnten. Ihre Beziehung gehen sie wohl langsam an und vor allem ohne großen Stress.

Brad Pitt, Schauspieler

Brad Pitt in London im Juli 2022

Brad Pitt beim Film Festival in Venedig

