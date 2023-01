Vor Unfall mit Schneepflug: Jeremy Renner half Autofahrer

Kam Jeremy Renners (51) Unfall dadurch zustande? Der The Avengers-Darsteller verletzte sich am Neujahrstag schwer beim Schneeräumen nach einem heftigen Sturm. Berichten zufolge sei der Schneepflug über den Schauspieler rübergerollt. Seitdem wurde er bereits zweimal operiert, befinde sich aber weiterhin in einem kritischen Zustand. Der US-Amerikaner erlitt ein stumpfes Brusttrauma und orthopädische Verletzungen. Jetzt kommt ans Licht, dass er vorher einem Autofahrer in Not geholfen habe.

Die Bürgermeisterin von Reno gab jetzt eine Erklärung ab. Hillary Schieve gab bekannt, der 53-Jährige habe "jemandem geholfen, der im Schnee gestrandet war". Sie erklärte außerdem, dass Jeremy "immer anderen hilft". Sie sagte dem Reno Gazette-Journal, dass sie eine Freundin von Jeremy sei und kurz nach dem Unfall am Sonntagmorgen in der Nähe des Mt. Rose Highway in Nevada angerufen wurde.

Zuletzt hieß es, Jeremys sei ansprechbar und habe die Operationen gut überstanden. Dennoch bleibe er vorerst auf der Intensivstation. Sein Zustand sei zwar stabil, aber weiterhin ernst. Inzwischen meldete er sich selbst mit einem kurzen Statement aus dem Krankenhaus.

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner nach seinem Unfall

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

