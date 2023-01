Jeremy Renner nach OP immer noch in kritischem Zustand!

Neuigkeiten um den schwer verletzten Jeremy Renner (51)! Der Schauspieler, der durch Filme wie The Avengers oder "Mission Impossible" bekannt geworden war, verletzte sich am Neujahrstag nach einem heftigen Sturm in Nevada beim Schneeräumen. Laut eines Nachbarn sei der Schneepflug über ein Bein des US-Amerikaners gefahren. Dadurch habe er sehr viel Blut verloren. Nun wurde Jeremy operiert, sein Zustand bleibt aber kritisch.

Ein Sprecher des 51-Jährigen klärte People über dessen genaue Verletzungen auf: "Wir können bestätigen, dass Jeremy ein stumpfes Brusttrauma und orthopädische Verletzungen erlitten hat." Außerdem wurde er offenbar einen Tag nach dem Unfall operiert. Der Sprecher fügte hinzu: "Er ist von der Operation zurückgekehrt und bleibt auf der Intensivstation in kritischem, aber stabilem Zustand."

Der Unfallort wurde bisher wie ein Tatort behandelt. Denn obwohl der Vater einer Tochter der einzige Beteiligte an dem Vorfall war, wäre es durch Sicherheitsvorrichtungen der Schneepflugmaschine normalerweise nicht möglich gewesen, über einen Körper herüberzufahren.

