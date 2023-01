Erster TV-Auftritt nach Skandal: Luke Mockridge wird ernst

Luke Mockridge (33) spricht die harte Zeit an, die er durchgemacht habe. Dem Comedian war 2021 von einer Ex-Freundin sexueller Missbrauch vorgeworfen worden. Er hatte diese Beschuldigungen vehement abgestritten, sich allerdings trotzdem vorerst aus dem Fernsehen zurückgezogen. Das Verfahren dazu wurde bereits eingestellt –und der TV-Star kehrte auf die Bühnen zurück. Bei seinem ersten Auftritt thematisierte er das Thema.

Bei "Die besten Comedians Deutschlands" gab der 33-Jährige eine Stand-up-Performance zum Besten. Gegen Ende schlug Luke weniger lustige Töne an. "Es ist ein wunderschönes Gefühl, wieder auf einer Bühne zu stehen. Vor echten Menschen", fing er an. "Der Shitstorm war schon ein krasses Ding. Das hat mich richtig fertiggemacht. Das passiert so, und du guckst dabei so zu, wie deine ganze Welt auf einmal in Flammen steht. Aber die persönlichen Sachen, die haben mich am meisten verletzt", fügte er hinzu.

Bei einer Podcast-Show im Oktober des vergangenen Jahres hatte der Bonner sich schon einmal zu dem Skandal geäußert. Gegenüber seinem Komiker-Kollegen Oliver Pocher (44) hatte Luke erklärt: "Es geht hoch, runter, hoch, dann will keiner was von dir wissen. Aber irgendwann wird die Sonne auch für dich wieder scheinen."

