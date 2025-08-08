Joachim Llambi teilt liebevollen Tribut an Ulli Potofski (†)

Ulli Potofski (†73) ist am Sonntag im Alter von 73 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Der Sportmoderator blickte auf eine lange Karriere im TV zurück – 2016 hatte er sich sogar auf das Tanzparkett von Let's Dance gewagt. Juror Joachim Llambi (61) blickt nun in einem Statement auf die gemeinsame Zeit zurück. "Es war mir eine große Ehre, dich kennenlernen zu dürfen. Dich zu erleben, dich zu hören, mit dir zu lachen und so viele wunderbare Stunden mit dir zu verbringen, werde ich nie vergessen", schreibt er auf Instagram. Joachim fügt hinzu: "Du wirst uns allen fehlen, Ulli."

Ullis Zeit bei "Let's Dance" war holprig – er flog direkt in der ersten Folge raus. Als Nachrücker bekam der Journalist jedoch noch eine zweite Chance und bewies sich von Neuem. Gemeinsam mit Profitänzerin Kathrin Menzinger (36) bildete er das humorvoll benannte Duo "Team Kathastrofski". Obwohl er es damals nicht bis ins Finale schaffte, tanzte er sich durch seinen unermüdlichen Humor und seine Natürlichkeit in die Herzen der Zuschauer und erreichte Platz sechs. Insgesamt sei Ulli einer der Lieblingskandidaten von Joachim gewesen.

Ulli Potofski hatte nicht nur bei "Let's Dance", sondern vor allem in seinem beruflichen Leben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der gebürtige Gelsenkirchener begann seine Karriere als Sportreporter und wurde später zum festen Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Freunde, Fans und Kollegen erinnern an den als herzlich und bodenständig beschriebenen Mann, der durch seine Echtheit vielen näherkam, als man das im Showgeschäft gewohnt ist. Sein Verlust hinterlässt eine große Lücke – nicht nur auf der Tanzfläche.

ActionPress, Imago Collage: Joachim Llambi, Ulli Potofski

Wehnert, Matthias / ActionPress Joachim Llambi, "Let's Dance"-Star

Sascha Steinbach/Getty Images Ulli Potofski und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance", 2016