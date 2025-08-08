Felix Baumgartners Freundin teilt rührenden Erinnerungs-Clip

Drei Wochen sind seit dem tragischen Tod von Felix Baumgartner (†56) vergangen. Nun würdigt seine Partnerin Mihaela Schwartzenberg die gemeinsame Zeit mit einem emotionalen Video auf Instagram. In den bewegenden Aufnahmen ist der Extremsportler zu sehen, wie er im Auto mit Freude "Walkin' in the Sunshine" von Roger Miller singt, pfeift und dabei sichtlich glücklich wirkt. Dazu schreibt Mihaela: "Ich habe diesen Mann so glücklich gemacht wie noch nie zuvor – und er hat dasselbe für mich getan." Ihre Botschaft an die Follower ist klar: die wahre Liebe zu finden und zu bewahren, sei das größte Ziel im Leben: "Strebe nach dieser Art von Liebe, strebe danach, immer zusammen zu singen" – Das sei der einfachste Weg zum Glück. Der gelernte Kfz-Mechaniker kam in der italienischen Adria-Region Marken bei einem tragischen Unfall mit einem Motor-Paraglider ums Leben.

Mit ihren Worten richtet Mihaela einen emotionalen Appell an ihre Fans. Sie fordert dazu auf, das Leben bewusst zu leben, Spaß zu haben und sich nicht darum zu kümmern, was andere denken. "Achte darauf, dass du weiter singst, Spaß hast, ein gemeinsames Leben aufbaust und diese Liebe auf ewig am Leben erhältst", schrieb sie. Auch hebt sie hervor, wie besonders Felix, der kurzzeitig beim österreichischen Bundesheer als Fallschirmspringer tätig war, für sie war: "Dieser perfekte Mann verdient all die Liebe und den Respekt, den er jedem entgegengebracht hat – selbst denen, die ihn nie verstanden haben." Sie werde weiterhin dafür kämpfen, dass ihm der Respekt entgegengebracht wird, den er auch nach seinem Tod verdiene. Ihre Worte zeugen von tiefer Bewunderung für den Mann, den sie als ihre große Liebe bezeichnet.

Felix und Mihaela, die seinen letzten Flug filmte, führten eine intensive Beziehung, die von Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung geprägt war. In Interviews betonte er oft, wie wichtig ihr Einfluss auf sein Leben war und wie glücklich sie ihn machte. Auch Mihaela zeigt in ihrem neuesten Beitrag, dass sie sich an diese Verbindung festklammert: "Ich werde für jeden einzelnen meiner wunderbaren Freunde und deiner wunderbaren Freunde da sein, die für mich da waren." Seit 2014 waren die beiden ein Paar. Ihre erste Begegnung fand im Rahmen eines Fernsehinterviews statt, bei dem Mihaela die Fragen stellte – danach bat Felix sie um ihre Telefonnummer. Weltweite Bekanntheit erlangte der Sportler vor allem durch seinen spektakulären Sprung aus der Stratosphäre im Jahr 2012. Der Absprung aus nahezu 39 Kilometern Höhe wurde zu einem medialen Großereignis und stellte mehrere Weltrekorde auf.

Getty Images Felix Baumgartner und Mihaela Schwartzenberg, Januar 2015

Instagram / mihaelaradulescuschwartzenberg Mihaela Schwartzenberg und Felix Baumgartner

Getty Images Felix Baumgartner, Fallschirmspringer