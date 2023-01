Hungerlohn bis halbe Million: Dschungelcamp-Gagen enthüllt?

Ist das Geheimnis um die Dschungelcamp-Gagen nun endlich gelüftet? In wenigen Tagen werden sich TV-Persönlichkeiten wie Luigi Birofio, Lucas Cordalis (55) oder Claudia Effenberg (57) den harten Prüfungen im australischen Urwald stellen. Zuvor hatte es bereits Spekulationen gegeben, dass der Sänger und das einstige Model für ihre Teilnahme am meisten Kohle kassieren. Nun gibt es neue Details: So viel sollen die Dschungelcamper verdienen!

Wie Bild erfahren haben will, soll Claudia tatsächlich die Topverdienerin sein. Die Ex von Stefan Effenberg (54) soll eine Gage in Höhe von 500.000 Euro ausgezahlt bekommen. Auf Platz zwei befindet sich Lucas mit einem geschätzten Gehalt von etwa 150.000 Euro. Doch auch Martin Semmelrogge (67) soll mit 100.000 Euro gerade noch einen sechsstelligen Betrag einheimsen – falls er das Promi-Zeltlager noch rechtzeitig erreicht. Der Schauspieler ist im Gegensatz zu allen anderen Teilnehmern noch nicht in Australien angekommen.

Im Gagen-Mittelfeld befinden sich der Sänger Markus Mörl (63) mit vermutlich 80.000 Euro, Male-Model Papis Loveday (46) sowie die Schauspielerin Jana Pallaske (43) mit rund 70.000 Euro. Die Moderatorin Verena Kerth (41), Ex-Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Tessa Bergmeier (33), Reality-Sternchen Cecilia Asoro, DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo (41) und YouTuberin Jolina Mennen (30) zählen hingegen zu den Schlusslichtern. Sie sollen schätzungsweise "nur" 30.000 Euro für ihren Camp-Aufenthalt bekommen.

Martin Semmelrogge, Dschungelcamper 2023

Papis Loveday, Model

Cosimo Citiolo, Dschungelcamp-Kandidat 2023

