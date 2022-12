Drei Topverdiener: Das sind die Gagen der Dschungelcamper!

Mega-Gage oder Hungerlohn? Im Dschungelcamp ist die Bezahlung ebenso unterschiedlich wie seine Charaktere. In wenigen Wochen geht die neue Staffel des Reality-Formats an den Start. Mit dabei sind unter anderem der Partysänger Lucas Cordalis (55), der TV-Casanova Luigi Birofio sowie die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Tessa Bergmeier (33). Doch wer von den zwölf Kandidaten kassiert für seinen Aufenthalt im australischen Urwald eigentlich am meisten?

Julian F. M. Stoeckel (35), der sich 2014 den kniffligen Dschungelprüfungen gestellt hatte, will die Gehälter des aktuellen Casts kennen. Gegenüber Abendzeitung München plauderte er aus, dass die Gagen für Trash-Promis, die vor allem in Datingshows zu sehen waren, etwa zwischen 20.000 und 40.000 Euro liegen. Zu dieser Sparte würde er Gigi, Ex-Bachelor-Girl Cecilia Asoro, aber auch DSDS-Star Cosimo Citiolo (40) zählen. "Dann haben wir Realitystars wie Tessa Bergmeier, die sicherlich zwischen 40.000 und 55.000 Euro bekommen. Auch Social-Media-Star Jolina Mennen (30) oder Papis Loveday (45) werden um die 50.000 Euro bekommen", mutmaßte er weiter. Die Gehälter der Moderatorin Verena Kerth (41), der Schauspielerin Jana Pallaske (43) sowie des Musikers Markus Mörl (63) ordnete er im Bereich um die 60.000 Euro ein.

Die drei Top-Verdiener seien in Julians Augen das einstige Model Claudia Effenberg (57), der Schauspieler Martin Semmelrogge (67) und Lucas. "Ich schätze deren Gagen zwischen 80.000 und 150.000 Euro ein", erzählte der gebürtige Berliner. Findet ihr die Gagen, falls sie der Wahrheit entsprechen, gerecht? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / julianfmstoeckel Julian F.M. Stoeckel im TV-Studio von "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow"

Anzeige

RTL Gigi Birofio, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

Anzeige

RTL Claudia Effenberg, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de