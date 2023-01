Nach WM-Pleite: Wird Jürgen Klopp bald neuer Bundestrainer?

Gibt es bei der deutschen Nationalmannschaft bald einen Führungswechsel? Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar haben die Deutschen nicht sonderlich gut abgeschnitten. Das Team rund um Manuel Neuer (36), Thomas Müller (33) und Co. schied bereits in der Vorrunde aus und konnte währenddessen nur einen Sieg einfahren. Danach hagelte es viel Kritik – vor allem in Richtung des Bundestrainers Hansi Flick (57). Wird nun bald jemand Neues DFB-Coach?

Jürgen Klopp (55) wäre für diese Stelle auf jeden Fall ein Kandidat. "Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal Bundestrainer werde. Aber es muss passen. Und das hat es bisher nicht. Ich habe hier noch einen Vertrag. Und wenn ich den Vertrag in Liverpool beende, dann wird ein Jahr definitiv gar nichts gemacht. Danach schauen wir mal", erklärte der Trainer im Interview mit Sport Bild. Damit käme die Aufgabe frühestens 2027 infrage, sollte sich der Premier-League-Klub nicht vorher schon von dem 55-Jährigen trennen.

"Kloppo" konnte als Trainer bereits einige Erfolge einfahren. Mit Borussia Dortmund gewann er in den beiden Bundesligaspielzeiten 2010/11 und 2011/12 die deutsche Meisterschaft. Seit 2015 trainiert er das Team des FC Liverpools. 2019 konnte er mit den Reds schließlich auch endlich die Champions League gewinnen. Jürgen ist damit nach Jupp Heynckes (77) und Ottmar Hitzfeld (73) erst der dritte deutsche Trainer, der mit einer von ihm betreuten Mannschaft einen Champions-League-Titel gewinnen konnte.

Getty Images Hansi Flick, Fußballbundestrainer

Getty Images Jürgen Klopp, Fußballtrainer

Getty Images Jürgen Klopp im April 2021

