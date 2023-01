So feiert König Carl Gustaf von Schweden sein 50. Jubiläum!

König Carl Gustaf von Schweden XVI (76) schmeißt eine dicke Feier! Der Monarch hatte im Jahr 1973 mit gerade einmal 27 Jahren den Thron bestiegen. In diesem Jahr sind es nun schon 50 Jahre, in denen er seinem Land dient. Damit ist Carl Gustaf der am längsten regierende Monarch aller Zeiten in Schweden. Das will die Königsfamilie nun ganz groß zelebrieren!

People zufolge werde das Regierungsjubiläum am 15. und 16. September in Stockholm gefeiert. Am ersten Tag finde ein Gottesdienst in der Königlichen Schlosskirche statt, wo der Herrscher Schwedens eine Hommage eines Sängers entgegennehme und eine Wachablösung vollziehe. Am Abend gehe es dann zu einem Jubiläumsdinner für die Royals. Einen Tag später soll dann ein Festzug der Königsfamilie durch Stockholm stattfinden.

Auf Instagram hat die Monarchie zur Vorfreude auf die Feierlichkeit ein neues Porträt des 76-Jährigen geteilt. Dieses ist im königlichen Palast aufgenommen worden. Carl Gustaf posiert auf dem Bild neben einem silbernen Thron – den hatte der Parlamentsrat Magnus Gabriel de la Gardie People zufolge Königin Kristina zu ihrer Krönung 1650 geschenkt. Das schwedische Staatsoberhaupt trägt eine Admiralsuniform, die mit schwedischen Ritterorden verziert ist.

Getty Images König Carl Gustaf von Schweden XVI im Oktober 2020

Getty Images Die schwedischen Royals König Carl Gustaf und Königin Silvia mit ihren drei Kindern

Getty Images König Carl Gustaf von Schweden mit seiner Frau, Königin Silvia im Dezember 2020

