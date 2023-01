Knutsch-Pic: Hat Diana zur Löwen endlich ersten Partner?

Diana zur Löwen scheint in festen Händen zu sein! Beruflich läuft es bei der Blondine toll. Sie hat sich durch ihre in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Videos als Influencerin längst einen Namen gemacht. Auch als Unternehmerin startet sie voll durch. Nur in der Liebe, da hatte es bis jetzt nicht so ganz klappen wollen, denn: Diana hatte noch nie einen Freund. Jetzt aber überrascht sie mit einem Knutsch-Pic!

Auf TikTok veröffentlichte die 27-Jährige nun eine Aufnahme in Schwarz-Weiß, auf der sie sich zu einem unbekannten Mann hoch beugt, um ihm einen Kuss zu geben. Von dem Mann lassen sich jedoch nur der Mund und die Hände erkennen. Diana lacht, wirkt glücklich. Unter den Clip schrieb sie: "Wenn du auf einmal einen Menschen findest, der sich wie zu Hause anfühlt."

Zuletzt hatte man die Business-Frau als Gast-Investorin bei Die Höhle der Löwen sehen können. Im Vorfeld hatte sie verraten, dass sie das Format gucke, seitdem sie ein kleines Kind sei. Sie habe sich immer als Moderatorin dort gesehen. Außerdem betonte Diana: "Aufgrund meiner eigenen Erfahrung und meines Alters sehe ich es als Chance, eine neue Sichtweise und innovative Perspektive in die Show einzubringen."

Anzeige

TikTok / dianazurloewen Diana zur Löwen scheint einen Partner gefunden zu haben

Anzeige

Getty Images Diana zur Löwen, Influencerin

Anzeige

Getty Images Diana zur Löwen zu Besuch bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de