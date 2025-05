Diana zur Löwen feiert 30. Geburtstag im Cycling-Studio

Diana zur Löwen hat am vergangenen Wochenende einen runden Geburtstag gefeiert: Sie wurde 30 Jahre alt. Doch anstelle einer klassischen Feier entschied sich die Influencerin für einen besonders schwungvollen Einstieg in ihr neues Lebensjahr: Gemeinsam mit Freunden verbrachte sie ihren Ehrentag in einem Cycling-Studio. In einem TikTok-Video teilte Diana jetzt Eindrücke der unkonventionellen Party, worauf eher gemischte Reaktionen folgten. Während einige ihrer Fans in den Kommentaren bedauerten, selbst nicht dabei gewesen zu sein, hofften andere, dass in ihrem persönlichen Umfeld niemand jemals auf eine solche Idee kommen würde.

In dem humorvollen TikTok-Clip teilte Diana nicht nur Eindrücke vom Event, sondern auch ihre Freude über den runden Geburtstag: Sogar ein kleiner Kuchen wurde der Unternehmerin anlässlich ihres Wiegenfestes überreicht, dessen zwei Kerzen sie mit einem einzigen Atemzug ausblies. Was sich die gebürtige Gießenerin dabei für ihr kommendes Lebensjahr gewünscht hat, blieb ihr Geheimnis. Die Leichtigkeit und Feierlaune der Single-Lady waren für ihre Fans aber deutlich spürbar, die teils schon ankündigten, die ungewöhnliche Party-Idee für das eigene nächste Fest zu übernehmen.

Trotz ihrer großen Fangemeinde steht Diana als Unternehmerin, Influencerin und Partyqueen immer wieder öffentlich in der Kritik. Schon 2021 kritisierte sie Autor Wolfgang M. Schmitt in der Wochenzeitung der Freitag als "pseudo-politische" Influencerin, die zwar gern teils schwere Themen aufgreift, aber "dezidiert nicht journalistisch" arbeiten würde. In ihren Kanälen und Projekten thematisierte sie schon eine breite Palette gesellschaftlich relevanter Inhalte, darunter Politik, Wirtschaft, Klimawandel und sexualisierte Gewalt. Ihr jüngster TikTok-Clip zum runden Geburtstag zeigt jedoch erneut ihre lockere Seite – wie viel davon echt und wie viel kalkuliert ist, bleibt ein Thema, das in der Kommentarspalte sicher noch für einige Diskussionen sorgen wird.

Getty Images Diana zur Löwen im November 2023

Getty Images Diana zur Löwen zu Besuch bei "Die Höhle der Löwen"

