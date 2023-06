Zusammengezogen: Diana zur Löwen schwärmt von ihrem Freund!

Diana zur Löwen schwebt immer noch auf Wolke sieben! Am Valentinstag dieses Jahres, gab die Influencerin im Netz die Liebe zu ihrem neuen Freund mit einem süßen Schnappschuss bekannt. Heute lebt die 28-Jährige sogar schon mit ihrem neuen Partner in ihrer Wohnung, wie sie ihrer Community vor wenigen Monaten in den sozialen Medien mitteilte. Doch wie läuft das Zusammenleben der Turteltäubchen wirklich? Promiflash erzählt sie mehr!

"Wir sind sehr happy, muss ich sagen. Für mich ist das alles noch neu, wenn man auf einmal mit jemanden eine Wohnung teilt, aber ist irgendwie total schön, so viele erste Male zu erleben", schwärmt die Beauty im Promiflash-Interview. Auf die Frage, ob das Paar schon Macken an dem jeweils anderen kennengelernt hat, antwortet Diana: "Also das würde ich nicht sagen [...]. Ich bin halt manchmal eher chaotisch, aber da lernt man sich ja auch kennen und da ist Kommunikation immer am wichtigsten."

Beziehungstechnisch steht für das Liebespaar in Zukunft vorerst nichts mehr an. "Ich glaube erstmal Zusammenziehen, das so ein bisschen testen und dann mal schauen, ob man sich dann irgendwann auch mal an eine größere Wohnung traut", äußert sich die Blondine.

Getty Images Diana zur Löwen, Influencerin

RTL / Frank W. Hempel Gast-Löwin Diana zur Löwen

Instagram / dianazurloewen Diana zur Löwen mit ihrem Freund

