Nach Trennung: Diana zur Löwen tobt sich als Single aus

Im vergangenen September gab Diana zur Löwen bekannt, dass sie nicht länger mit ihrem Freund zusammen ist. Als Single blüht die Influencerin inzwischen so richtig auf, wie sie ihrer Community nun auf Instagram verrät. "Ich liebe aktuell mein Single-Leben. Also, ich genieße es total, auf Dates zu gehen und auch mal neue heiße Erfahrungen zu sammeln", berichtet Diana. So habe sie auch kein Problem damit, sich für nur eine Nacht auf ein Abenteuer mit einem Mann einzulassen. "Da ist überhaupt nichts schlimm oder verwerflich dran. Wir Frauen haben eben auch eine Libido, und es ist so schön, wenn man auch mit jemandem beim Intimsein matcht", erklärt sie.

Während ihrer Beziehung habe Dianas Selbstbewusstsein ganz schön gelitten – nun habe sie zu ihrer alten Stärke zurückgefunden. "Mittlerweile habe ich einfach auch so viel Selbstbewusstsein gewonnen", verrät die 29-Jährige stolz. Im Alltag, aber auch beim Daten, fühle sie sich nun viel sicherer und wohler in ihrer Haut. Jetzt wisse Diana, was sie im Leben und von einem Partner, sei es in der Beziehung oder beim Sex, wolle.

Ende 2024 machte Diana ihre Trennung öffentlich. "Ich habe wirklich viele Tränen vergossen, aber ich weiß auch, dass es die richtige Entscheidung ist und dass das Leben neue Überraschungen bereithält", erklärte sie damals auf Social Media. Sie würde sich zwar immer noch gut mit ihrem Ex-Partner verstehen – dennoch habe es einfach nicht gepasst, weswegen die beiden ihre Beziehung einvernehmlich beendeten.

Getty Images Diana zur Löwen im Mai 2023

Instagram / dianazurloewen Diana zur Löwen mit ihrem Ex-Freund

