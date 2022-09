So fanden die "Höhle der Löwen"-Gründer Diana zur Löwen!

Was für einen Eindruck hat Diana zur Löwen bei den Gründern hinterlassen? Die Influencerin trat am Montag als Gast-Investorin bei Die Höhle der Löwen auf – jedoch investierte die Expertin für Social-Media-Marketing in kein Start-up. Die Zuschauer waren deswegen ziemlich enttäuscht von dem Auftritt der 27-Jährigen. Die Gründer haben da aber eine andere Meinung zu: Bei ihnen konnte Diana mit ihrer Performance punkten!

Sabine Wirz-Springe, die Gründerin von Blattgold, hatte einen durchweg positiven Eindruck von der Unternehmerin. "Diana zur Löwen ist eine wunderbare junge Frau, die meine Tochter sein könnte. Ich bin beeindruckt von ihrer Ausstrahlung schon in so jungen Jahren", schwärmte sie im Promiflash-Interview. Hätte das Produkt zu Diana gepasst, hätte sie sehr gerne mit ihr gearbeitet.

Albert Brückmann sah aufgrund von Dianas bisherigen Investments und ihrer Zielgruppe zwar wenig Gemeinsamkeiten mit seinem Produkt Meminto Stories – dennoch verlor er gegenüber Promiflash nur positive Worte über die junge Investorin. "Bei meinem Pitch trat sie sehr selbstbewusst und professionell auf, stellte die richtigen Fragen und auch mal meine Argumente infrage", lobte er.

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Sabine Wirz-Springe, "Die Höhle der Löwen"-Gründerin

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Albert Brückmann, "Die Höhle der Löwen"-Gründer

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Judith Williams, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl, Diana zur Löwen und Georg Kofler bei "Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de