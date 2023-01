Panikattacke vor Dschungelstart: Wie geht es Jolina Mennen?

Jolina Mennen (30) hat Erklärungsbedarf! Die Influencerin gehört zu den 12 Kandidaten der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel. Am 13. Januar ist es wieder so weit und die Teilnehmer müssen sich an abenteuerliche Aufgaben wagen. Kurz bevor es in die Wildnis geht, erlitt die YouTuberin bereits eine Panikattacke. Jemand aus der Produktion soll sie mit ihrer Phobie und ihrer Angst konfrontiert haben – dies stieß bei ihr auf großen Unmut. Jetzt bezog Jolina Stellung zu ihren Gefühlen.

"Ich habe im Vorfeld definitiv unterschätzt, wie viel so ein Format auch in mir einfach emotional lostreten kann. Es ist sehr aufregend, es ist sehr viel", beginnt die 30-Jährige ihre Instagram-Story. Jolina zeigte sich dennoch sehr zuversichtlich: "Ich habe mich auf dieses Experiment eingelassen und ich habe euch gesagt, ich ziehe das durch. Ich kann daran nur wachsen." Zudem fügte sie hinzu, dass sie in ihrem vorherigen Video zwar aufgewühlt, aber lediglich "emotional aus der Balance" war.

Bereits im Vorfeld hatte Jolina klargemacht, dass sie ihre Teilnahme sehr ernst nehme. "Ich kann mir nichts Unangenehmeres vorstellen, als von einer Dschungelprüfung zurück ins Camp zu kommen und zu sagen, dass ich null Sterne habe – ich würde mich so schämen, dass ich nicht zurück ins Camp gehen würde", verriet sie im Interview mit RTL.

Anzeige

Instagram / jolinamennen Verified Jolina Mennen im Juni 2022

Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, YouTuberin

Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de