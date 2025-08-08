Comedian Felix Lobrecht ist jetzt auch Start-up-Investor

Felix Lobrecht (36) hat sich jetzt erstmals als Start-up-Investor betätigt. Der Comedian beteiligt sich mit einem sechsstelligen Betrag am Padeltennis-Start-up "Mitte" – das berichtet nun Investment Week. Das Projekt wird von Seriengründer Bastian Krautwald geleitet, einem ehemaligen Kandidaten der Sendung Die Höhle der Löwen. Mit seinem Engagement möchte Felix die Popularität der aufstrebenden Sportart in Deutschland fördern. Padeltennis, ein Mix aus Tennis und Squash, gehört weltweit zu den am schnellsten wachsenden Sportarten und könnte durch seinen neuen prominenten Unterstützer auch hierzulande an Bedeutung gewinnen.

Dass sich der 36-Jährige für das Projekt begeistert, kommt nicht von ungefähr. Der Comedian ist sportlich aktiv und probiert gerne Neues aus. Im vergangenen Jahr nahm er an der "Baller League", einer Fußballliga mit prominenter Besetzung, teil. Zudem ist er bekannt für seinen strategischen Geschäftssinn: Neben seinem Comedy-Label und dem Stand-Up-Club "Stand Up 44" unterhält er ein erfolgreiches Modelabel und gehört mit dem Podcast "Gemischtes Hack" zu den Top-Namen im deutschsprachigen Entertainment-Geschäft. Seine Investition wird nicht nur finanziell, sondern auch durch seine mediale Strahlkraft zum Start-up beitragen.

Trotz seiner geschäftlichen Erfolge gab es kürzlich einen Dämpfer: Der Film "Sonne und Beton", basierend auf Felix' gleichnamigem Bestseller, konnte im Fernsehen nicht punkten und blieb mit niedrigen Einschaltquoten unter den Erwartungen. Dennoch zeigt sich das Multitalent nicht entmutigt und setzt auf neue Herausforderungen. Mit seiner ersten Investition in ein Start-up betritt Felix Neuland und beweist einmal mehr, dass er stets bereit ist, sich weiterzuentwickeln und in vielversprechende Projekte zu investieren. Seine Fans dürfen gespannt sein, welche weiteren Pläne er für die Zukunft schmiedet.

