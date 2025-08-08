Gloria Glumac konnte endlich Namen auf Instagram ändern

Gloria Glumac (32) hat es endlich geschafft: Die Reality-TV-Bekanntheit trägt nun auch auf Instagram wieder ihren Mädchennamen Gloria Schwesinger. Nachdem die Ehe mit Nikola Glumac (29) bereits seit einiger Zeit offiziell beendet ist und auch die Scheidung durch ist, war der Namenswechsel in den sozialen Medien lange Zeit mit Hindernissen verbunden. Aufgrund eines Fehlers musste sie weiterhin den Nachnamen ihres Ex-Mannes verwenden, doch diese Hürde konnte sie nun erfolgreich überwinden.

Wie Gloria bereits zuvor angedeutet hatte, bedeutete die Namensänderung für sie mehr als nur eine bürokratische Formalität. Es war ein Schritt, um mit der Vergangenheit abzuschließen und zu ihrer eigenen Identität zurückzufinden. Für ihre zahlreichen Follower ist dies ein eindeutiges Signal: Gloria ist bereit, nach vorne zu blicken.

Gloria, die durch ihre Teilnahme an Realityshows wie Temptation Island und Das Sommerhaus der Stars einem breiteren Publikum bekannt wurde, hat in den letzten Monaten immer wieder gezeigt, dass sie offen mit Herausforderungen umgeht. Ein wichtiger Schritt auf ihrem Weg war der Gang zum Standesamt, um ganz offiziell wieder ihren Mädchennamen anzunehmen. Privat hat sie dabei mit ihrem Freund Micha, mit dem sie seit Anfang 2023 zusammen ist, eine neue stabile Basis gefunden.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar

Instagram / nikola_glumac Nikola Gluma, Realitystar

Instagram / gloria.glumac Micha und Gloria Glumac, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten