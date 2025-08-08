Simone Lugner ist überzeugt: Richard (†91) ist immer bei ihr

Simone Lugner trauert um ihren verstorbenen Ehemann Richard Lugner (†91). Nur 72 Tage waren die beiden verheiratet, bevor der Unternehmer im August 2024 starb. Die kurze Ehezeit und der plötzliche Verlust haben bei Simone eine große Lücke hinterlassen. "Nach seinem Tod war ich viel unterwegs, weil ich mich einerseits ablenken wollte und sonst daheim allein depressiv geworden wäre. Aber ich habe es halt nicht genießen können. Natürlich war er immer omnipräsent", erklärte sie laut RTL auf der Almrauschparty auf 1.200 Metern Höhe. Trotz der schlimmen Zeit empfindet sie eine starke Verbindung zu Richard, von der sie glaubt, dass sie niemals vergeht.

Besonders intensiv fühlt Simone die Nähe ihres verstorbenen Mannes in der Traumwelt. Immer wieder erscheint er ihr nachts und scheint mit ihr zu sprechen. "Vor Kurzem hatte ich diesen Traum, wo ich auch glaube, dass der Richard zu mir gesprochen hat [...]. Und da hat er zu mir gesagt: Ich darf und soll das Leben genießen. Und das war echt ein sehr intensiver Traum", erzählte sie. Obwohl sie sich selbst nicht als besonders spirituell bezeichnet, sei sie überzeugt, dass Richards Seele unsterblich ist und ihr beisteht: "Er kann nämlich heute auch mit mir hier sein."

Bereits zuvor hatte Simone ihre Gefühle offen auf Instagram geteilt. Damals veröffentlichte sie ein Bild aus glücklichen Tagen und schrieb: "Oft ist es immer noch schwer zu 'begreifen', dass du nicht mehr da bist." Auch betonte sie: "Du bist überall, wohin ich auch gehe, wo ich auch bin – du bist allgegenwärtig." Diese Worte zeigten schon vor einem Monat, wie sehr der Verlust von Richard nachwirkt.

IMAGO / K.Piles Simone und Richard Lugner, 2021

IMAGO / Rudolf Gigler Simone und Richard Lugner, 2021

IMAGO / Manfred Siebinger Simone und Richard Lugner, 2024

