Erpressung im Spiel: Jona Steinig wettert weiter gegen Kim

Jona Steinig (29) hat noch mehr auf Lager: Die Story zur unangenehmen Situation mit Kim Virginia (30) ist noch nicht auserzählt! Nachdem der Germany Shore-Star zuletzt erzählt hatte, dass die Influencerin angeblich versuchte, ihm aus Rache für einen Korb mit Fake-Fotos eine Liaison mit ihr unterzujubeln, fragte ein Follower, warum er nicht direkt mit einer Anzeige gedroht habe. Dafür sei er nicht der Typ, erklärt Jona in seiner Instagram-Story: "Ich sehe so etwas immer als letzte Option. Ich bin nicht der Typ, der ständig mit Anwalt oder irgendwelchen Drohungen kommt – das musste ich in meinem Leben vielleicht ein einziges Mal anwenden." Vielmehr habe er Kim um die Löschung der gesamten Aufnahmen vom Abend gebeten – woraufhin sie dann wohl versuchte, ihn "zu erpressen".

"Die gute Dame hat danach sogar noch versucht, mich in einer Art zu erpressen, weil ihre Freundin angeblich den ganzen Abend über Aufnahmen gemacht hat", schreibt Jona und verrät, dass einige seiner Freunde "an dem Abend Cannabis konsumiert" hatten. Daraufhin habe er sie eben gebeten, die veröffentlichten Storys mit den Aufnahmen zu löschen – "weil es strafbar ist, jemanden heimlich aufzunehmen, egal ob Kim selbst mit drauf ist oder nicht." "Daraufhin kam von ihr die Antwort, dass sie noch mehr Aufnahmen habe, auf denen meine Freunde Cannabis konsumieren - und dass ich mich deshalb lieber nicht 'so weit aus dem Fenster lehnen' soll", fügt er amüsiert hinzu.

Angefangen hatte die ganze Situation zwischen Jona und Kim wohl damit, dass er sie zu sich eingeladen hatte, aber wohl kein größeres Interesse an ihr hatte. "Sie war damals zu Besuch und ich musste sie tatsächlich aus meiner Wohnung werfen, weil sie mit einem Korb überhaupt nicht klarkam und mich völlig übertrieben angegangen ist. Damals erzählte sie schon, was für eine krasse Millionärin sie sei, und fragte, was ich mir eigentlich dabei denke, sie einzuladen, wenn ich nicht mehr als Freundschaft von ihr wolle", erinnerte sich der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat letztens in seiner Instagram-Story.

Instagram / jonasteinig, Imago Collage: Jonathan Steinig und Kim Virginia Hartung

Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar