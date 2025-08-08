"Prominent getrennt": Darum nannte Adrian Justyna "Schatz"

Adrian Loevenich und Justyna Pralina sorgen aktuell bei der Reality-Show Prominent getrennt für Gesprächsstoff. Obwohl die beiden offiziell als Ex-Partner gelten, wirken sie in der Sendung manchmal auffällig vertraut. Besonders ein Detail rief Spekulationen hervor: Adrian sprach seine ehemalige Partnerin in einer extremen Stresssituation im Rahmen einer Challenge mehrfach mit "Schatz" an. Das löste nicht nur bei den Zuschauern Verwunderung aus, sondern führte auch zu Gerüchten über eine inszenierte Trennung. Natürlich äußerte auch Reality-Kollegin Laura Maria Lettgen, besser bekannt als Laura Blond, prompt ihre Zweifel an der Echtheit ihrer Trennung im Netz. Obendrein zweifelte Adrians Ex Charline Grothe (28) ebenfalls im Podcast "Blitzlichtgewitter": "Ich bin mir auch nicht zu hundert Prozent sicher, ob die Trennung eventuell für 'Prominent getrennt' war, weil sonst hätte man mich eventuell mit ihm da gesehen."

Im Rahmen eines Instagram-Q&As nahm Adrian nun Stellung zu den Vorwürfen und erklärte, warum er Justyna in der Show mit "Schatz" ansprach. "Ich hatte zu dem Zeitpunkt schlicht noch nicht vollständig mit der Beziehung abgeschlossen", gab er Einblick in seine Gefühlswelt. Nach einer langen Beziehung und einem gemeinsamen Alltag sei es normal, dass gewisse Gewohnheiten nicht direkt abgelegt werden könnten. Adrian betonte dabei auch, dass solche Entwicklungen Zeit brauchen und implizierte: "Wer das nicht versteht, hat wahrscheinlich noch nie eine echte Beziehung gehabt." Außerdem zeigten sich die beiden bereits in einem ungeahnten Vertrauensverhältnis bei der zweiten Staffel des Erotik-Formats "Stranger Sins", die im Januar ausgestrahlt wurde.

Bereits zuvor hatten Fans der Sendung über die Chemie zwischen den beiden, die sich sogar ein Partnertattoo haben stechen lassen, spekuliert. Justyna und Adrian waren nach eigenen Angaben über WhatsApp auseinandergegangen und hatten sich anschließend in hitzige Diskussionen verstrickt. Doch Momente wie Adrians Kosenamen für seine Ex oder andere Verhaltensweisen sorgten regelmäßig für Zweifel, ob die Trennung tatsächlich echt ist. "Ich habe ja noch Gefühle für sie. Ich bin kein Mensch, der das einfach wegwirft. Ich habe sie geliebt und ich liebe sie immer noch", gestand Adrian noch in der siebten Folge im Gespräch mit seiner Mitstreiterin Laura Peuker (25). Das ewige Hin und Her könnte auch für die ehemalige Temptation Island-Verführerin Justyna rückblickend eine neue Perspektive auf die Trennungsdynamik bieten...

Anzeige Anzeige

RTL Adrian Loevenich und Justyna Pralina bei "Stranger Sins", 2025

Anzeige Anzeige

RTL Justyna Pralina und Adrian Loevenich bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Adrian Loevenich und Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidaten