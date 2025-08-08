Prinzessin Kates Schwester Pippa will Kindergarten eröffnen

Pippa Matthews (41) sorgt mit einer besonderen Idee für Aufsehen: Die Schwester von Prinzessin Kate (43) plant, gemeinsam mit ihrem Ehemann James Matthews (49) einen eigenen Kindergarten zu eröffnen. Dieser soll auf der Bucklebury Farm in West Berkshire entstehen, einem Grundstück, das das Ehepaar 2020 für rund 1,7 Millionen Euro erworben hat. Die Genehmigung des Gemeinderats liegt bereits vor, und so steht der Umsetzung nichts mehr im Weg. Die Einrichtung wird Kinder im Alter zwischen neun Monaten und fünf Jahren betreuen und soll einen "starken sozialen Nutzen" bieten.

Laut Daily Mail ist die Entscheidung, auf der Bucklebury Farm einen Kindergarten einzurichten, besonders willkommen, da in der Region ein deutlicher Mangel an Plätzen für Kleinkinder herrscht. Bisher diente das Grundstück der Familie Matthews als Freizeitdomizil – Pippa ist selbst Mama von drei Kindern, Arthur, Grace und Rose. Doch schon bald könnte es für viele Familien im Ort eine wichtige Anlaufstelle werden. Pippa und James, die in der Nähe der Farm leben, sehen die neue Aufgabe auch als Chance, regelmäßig präsent zu sein und sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft.

Kate, die sich seit Jahren für die frühkindliche Entwicklung starkmacht, dürfte über das Engagement ihrer Schwester mehr als erfreut sein. Als Prinzessin von Wales legt Kate besonderen Wert auf die Bedeutung von Bezugspersonen in den ersten Lebensjahren – ein Thema, das in ihrer royalen Arbeit immer wieder im Mittelpunkt steht. Kate hatte in der Vergangenheit oft betont, wie wichtig es ihr ist, Kinder von Anfang an bestmöglich zu fördern. Nun will Pippa mit ihrem Projekt ebenfalls einen Teil dazu beitragen.

Getty Images Pippa Middleton im Mai 2023

Getty Images Pippa und James Matthews bei einem Wimbledon-Match im Juli 2021

Getty Images Pippa Middleton und Prinzessin Kate