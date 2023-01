Vor Dschungelcamp-Start: Lucas Cordalis packte Danis BH weg

Lucas Cordalis (55) verzichtet auf einen besonderen Glücksbringer! Der Schlagersänger ist in der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel zu sehen – gemeinsam mit seinem Schwiegervater Peter Klein trudelte er am Mittwoch in Australien ein. Bevor der Musiker ins Flugzeug stieg, wurde er von seiner Frau Daniela Katzenberger (36) und Töchterchen Sophia Cordalis (7) verabschiedet. Dabei versuchte seine Liebste ihrem Mann ein besonderes Andenken unterzujubeln, doch ohne Erfolg: Lucas lässt Danis BH in Deutschland zurück!

"Ach meine Frau hat versucht, ihren BH in meinen Koffer zu schmuggeln – vielleicht auch so ein bisschen, um das Revier zu markieren", verriet der 55-Jährige gegenüber RTL. Doch Lucas fand den Talisman und packte ihn rechtzeitig weg, denn er dürfte den BH eh nicht mit in den Dschungel nehmen. "Sie kann sich auf mich verlassen und umgekehrt auch", versicherte Lucas.

Vor dem Start hatte die Katze für ihren Liebsten aufmunternde Worte parat, wie Bild berichtete. "Du bist perfekt geeignet für den Dschungel! Dich wird am anderen Ende der Welt zwischen Spinnen und glitschigen Schweinehoden absolut nichts mehr schocken", scherzte Daniela.

Anzeige

RTL / Arya Shirazi Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

Anzeige

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis, Musiker

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, TV-Persönlichkeiten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de