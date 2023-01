"Denn sie wissen nicht, was passiert": Dieses Team gewinnt!

Wer konnte das Denn sie wissen nicht, was passiert-Spezial für sich entscheiden? Am Samstagabend standen in der beliebten Show die sogenannten Winterspiele auf dem Plan. Thomas Gottschalk (72) wurde zu Beginn der Sendung als Moderator gewählt. Günther Jauch (66) und Barbara Schöneberger (48) mussten in Teams gegeneinander antreten, sie bekamen aber prominente Unterstützung. Dem Quizmaster wurde Janin Ullmann (41) zur Seite gestellt. Die Entertainerin bekam hingegen Hilfe von Henning Baum (50). Doch wer konnte sich am Ende den Sieg sichern?

In der heutigen Show mussten sich die Teams in sieben Spielen beweisen. Dabei ging es unter anderem ums Eisklettern, das Erkennen von Après-Ski-Hits, Abwandlungen von Wintersportarten wie Eishockey oder Skispringen sowie das Bauen von Kartenhäusern. Nachdem Barbara und Henning am Anfang einen kleinen Vorsprung ausbauen konnten, legten Günther und Janin nach – allerdings nur einen Punkt. Vor dem großen Finale lagen sie bei einem Spielstand von 6:1 mit fünf Punkten zurück.

In der Endrunde ging es für die Duos an die Wand: Je mehr Fragen falsch beantwortet werden, desto weniger Halt finden die Kandidaten und desto höher wird das Risiko, runterzufallen. Dieses Mal war das bei Günther und kurze Zeit später dann auch bei Janin der Fall: Sie mussten sie sich gegen Barbara und Henning geschlagen geben. Damit bekommen die Zuschauer im Publikumsblock hinter den Siegern anteilig 20.000 Euro.

RTL+ Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger

RTL+ Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Günther Jauch, Moderatoren

RTL+ Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk

