Gigi hat Corona: Ist sein Dschungelaufenthalt in Gefahr?

Wird Gigi etwa nicht ins Dschungelcamp ziehen können? Der Temptation Island V.I.P. - Star gehört zur diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Aktuell befindet sich die Reality-Bekanntheit mit seiner Begleitung Mike Heiter (30) in Australien. Am Samstag sollten sich alle 12 Teilnehmer in Quarantäne begeben – doch für den Stuttgarter kommt die Vorsichtsmaßnahme zu spät. Denn Gigi ist an Corona erkrankt!

Dies wurde auf der offiziellen Instagram-Seite des Formats jetzt bekannt gegeben: "Gigi Birofio ist Corona-positiv – und sein Dschungelcamp-Einzug ist deshalb derzeit noch unklar." Gleichzeitig gab die Produktion Entwarnung: "Ihm geht es gut, er ist in Selbstisolation und wird medizinisch betreut. Alle anderen Stars in Australien sowie seine Begleitperson Mike Heiter sind negativ getestet."

Laut Gigi habe er bis jetzt keine Symptome: "Mir geht's eigentlich super, aber der Test war jetzt positiv." Das TV-Sternchen pocht aber weiterhin auf seinen Camp-Einzug. "Ich hoffe, dass ich nächste Woche noch reinkomme. Boah und wenn nicht, dann ich glaube, ich weine", erzählt er weiter.

Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio im Dezember 2022

Anzeige

RTL Gigi Birofio, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

Anzeige

RTL / Frank Fastner Luigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de