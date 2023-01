Freizügigkeit im Netz: Sara Kulka sieht es total locker

Kann Sara Kulka (32) den Hate nachvollziehen? Das Model wurde durch Germany's next Topmodel bekannt und auch danach erlangte sie durch zahlreiche TV-Shows viel Aufmerksamkeit. Mittlerweile teilt die Influencerin auch im Netz immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit ihren zwei Kindern. Andere Webstars zeigen allerdings häufig mehr, nutzen OnlyFans oder posieren freizügig. Promiflash hakte bei Sara nach: Was hält sie von Freizügigkeit im Netz – gerade als Mutter?

Im Interview mit Promiflash stellte die einstige Dschungelcamp-Kandidatin klar, dass sie das ziemlich locker sieht. "Ich sehe das überhaupt nicht eng, ich war im Playboy. Meine Kinder kennen die Playboy-Fotos, da sagen die 'Wow'", witzelte sie. Allgemein hat sie kein Problem damit, wenn andere Influencer im Netz zeigen, was sie haben. "Ich bin auch jemand, der gerne freizügig ist, also ich war es mal. Ich glaube, hätte ich den Körper und so, wäre ich es mehr."

Außerdem könne sie den Hate, den andere Influencer – allen voran Anne Wünsche (31) – deswegen kassieren, nicht verstehen. "Das finde ich irgendwie Bullshit. Sobald du ein Kind geboren hast, auf welchem Weg auch immer, gibt es anscheinend so ein Handbuch, was eine Mutter nicht mehr tun darf", wetterte Sara. "Ich weiß nicht, in was für einer Welt wir leben. Davon, dass Anne Wünsche ihre Kinder zeigt, kann man halten, was man will, aber dass man ihr vorschreibt, wie sie sich zu kleiden hat, nur weil sie eine Mutter ist, was soll das", zeigte sie sich verständnislos.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren beiden Kindern, April 2022

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

