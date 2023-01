Mit diesen Dschungelstars könnte sich Cecilia Asoro zoffen

Markus Kok scheint seine Ex-Freundin Cecilia Asoro gut zu kennen! Die beiden nahmen an Prominent getrennt teil und gingen auch nach der Show getrennte Wege. Für das ehemalige Bachelor-Girl steht schon das nächste Projekt an, denn die Beauty wird sich in einigen Tagen den Herausforderungen im Dschungelcamp stellen. Wie wird sich Cecilia mit ihren Co-Stars verstehen? Promiflash hat bei Markus nachgehakt...

"Also ich denke mit Tessa und Verena kommt Cecilia auf jeden Fall in die Haare", zeigte sich Koki im Promiflash-Interview ziemlich sicher. Und das aus folgendem Grund, wie der Realitystar verriet: "Cecilia ist ja sehr impulsiv, es wird auf jeden Fall sehr laut, aber so ist sie halt. Das sind ihre Gene – sie ist halt sehr temperamentvoll. Daher könne sie sich auch mit einem weiteren Kandidaten zoffen: "Und ich denke auch mit Martin, weil er kann es nicht ab, wenn Menschen laut reden. Und Cecilia redet halt laut, aber wie gesagt, so ist sie halt."

Trotz ihres Liebes-Aus drückt Markus seiner einstigen Liebsten die Daumen. "Cecilia wird die erste exotische Dschungelkönigin, ich glaube fest daran, dass sie es schafft", verriet er gegenüber Promiflash.

Anzeige

RTL Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / markus_koki Markus Kok, Ex-Freund von Cecilia

Anzeige

RTL / Arya Shirazi Martin Semmelrogge, Dschungelcamper 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de