Verlässt Kapitän Florian Silbereisen etwa "Das Traumschiff"?

Wie lange bleibt Florian Silbereisen (41) bei Das Traumschiff noch an Bord? Seit Ende 2019 mimt der Schlagerstar Kapitän Max Parger in der Kult-Filmreihe und trat damit in die Fußstapfen von Sascha Hehn (68). Eben erst schipperte der TV-Dampfer zu Weihnachten und Neujahr wieder durch die Meere und steuerte Coco Island sowie die Bahamas an. Doch wie lange wird Flori überhaupt noch als Traumschiff-Kapitän zu sehen sein?

Immer wieder wird über einen Exit des 41-Jährigen spekuliert. Jetzt gab das ZDF aber vorerst Entwarnung. Zumindest in diesem Jahr ist Flori mindestens noch einmal in seiner Paraderolle zu bestaunen. "Die Ausstrahlung der Folge 'Das Traumschiff – Vancouver' mit Florian Silbereisen als Kapitän Parger ist für Ostersonntag, 9. April 2023, geplant", versicherte der Sender auf Anfrage von RTL.

Auch Daniel Morgenroth, der bei "Das Traumschiff" als Staff-Kapitän Martin Grimm mit von der Partie ist, äußerte sich gegenüber Express zu Floris Zukunft auf dem Traumschiff: "Ich hoffe, dass es noch eine Weile so geht und dass die Gerüchte falsch sind. Die Situation, wie sie jetzt ist, ist mir schon sehr lieb und ich hoffe, dass sie noch weiter Bestand hat."

Das Traumschiff, ZDF Florian Silbereisen mit seiner Traumschiff-Crew

ZDF/Dirk Bartling Florian Silbereisen als Max Parger in "Das Traumschiff"

ZDF/Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

