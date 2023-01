Felix Neureuther verabschiedet sich rührend von Mama Rosi

Felix Neureuther (38) gedenkt seiner verstorbenen Mutter. Rosi Mittermaier (✝72), eine der erfolgreichsten deutschen Skirennläuferinnen, verstarb am Mittwoch im Kreise ihrer Liebsten. Die Sportlerin soll an ihrer Krebserkrankung gestorben sein, gegen die sie lange Zeit ankämpfte. Am Freitag widmete Tochter Amelie Neureuther Rosi einen emotionalen Post. Jetzt meldet sich ihr Bruder Felix Neureuther erstmals zu Wort und verabschiedet sich von seiner Mama im Netz.

Auf seinem Instagram-Profil teilt der zweifache Vater einen Schnappschuss, auf dem er mit Rosi zu sehen ist. "Du hast mir die Sterne gezeigt. Jetzt bist du selbst einer", lauten die rührenden Zeilen des 38-Jährigen. Das Foto zeigt Felix als kleinen Jungen mit seiner Mama, die ihm etwas erklärt, während die zwei zum Himmel schauen. "Danke für alles, liebe Mama", schreibt er abschließend emotional.

Viele deutsche Promis, aber auch internationale Stars wie Ski-Kollegin Lindsey Vonn (38) brachten ebenfalls ihre Trauer zum Ausdruck. "Immer ein Engel, der auf dich aufpasst", lauteten die aufmunternden Worte der Olympiasiegerin. Auch Felix' Frau Miriam Neureuther (32) kommentierte den emotionalen Beitrag ihres Mannes: "Der hellste Stern."

Instagram / felix_neureuther Felix Neureuther im Januar 2022

Getty Images Christian Neureuther, Felix Neureuther und Rosi Mittermaier bei einer Gala in München, Oktober 2016

Instagram / felix_neureuther Felix Neureuther, Juli 2020

