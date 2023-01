Rosi Mittermaiers Tochter nimmt Abschied in emotionalem Post

Rosi Mittermaiers (✝72) Tochter nimmt Abschied. Als "Gold-Rosi" wurde die Skirennläuferin deutschlandweit bekannt und ihre Karriere ist beispiellos. In den 70ern gewann sie untern anderem als einziges Mitglied des bundesdeutschen Olympiateams eine Goldmedaille bei den Winterspielen. Gestern wurde bekannt, dass die Sportlerin verstorben ist. Sie verlor einen langen Kampf gegen eine hartnäckige Krebserkrankung. Nun verabschiedete sich auch Rosis Tochter in einem emotionalen Post.

In ihrer Instagram-Story teilte Ameli Neureuther zunächst eine Schwarz-Weiß-Aufnahme ihrer Mutter in jungen Jahren. Mit einem Lächeln und einem traditionellen Dirndl ihrer bayrischen Heimat steht sie an dem Steuerrad eines Bootes. "Der Himmel leuchtet", schrieb Ameli dazu. Dem folgte das Bild einer untergehenden Sonne über einer schneebedeckten Landschaft. "In ewiger Liebe und Dankbarkeit", lauteten die emotionalen Worte der 41-Jährigen. Mit beiden Bildern erinnerte sie sich an ihre Mutter.

Rosi scheint ihre Leidenschaft für den Wintersport vor allem an ihren Sohn Felix Neureuther (38) weitergeben zu haben. Er trat nämlich in die Fußstapfen seiner Mutter und wurde selbst professioneller Skifahrer. Und seine Mama schien die größte Inspiration gewesen zu sein. Zu ihrem 70. Geburtstag erklärte er öffentlich, wie besonders seine Mutter sei und wie sehr sie ihn beeinflusst habe.

Getty Images Rosi Mittermaier bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck, 1976

Stephan Wallocha Ameli Neureuther, Tochter von Rosi Mittermaier

Getty Images Christian Neureuther, Felix Neureuther und Rosi Mittermaier bei einer Gala in München, Oktober 2016

