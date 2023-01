Hugh Jackman hatte "enges Verhältnis" zu seinem Vater (†)

Hugh Jackman (54) spricht ganz offen über einen großen Verlust in seinem Leben! Ausgerechnet am Vatertag hat der australische Hollywood-Star im Jahr 2021 seinen Dad Christopher John Jackman verloren. Der Tod seines Papas nahm den Wolverine-Darsteller damals sehr mit. In einem Interview betonte Hugh nun erneut, wie sehr er seinen Vater geliebt hat – und wie nahe er ihm stand.

Gegenüber The Guardian offenbarte der 54-Jährige: Hugh und sein Dad hätten ein "sehr enges Verhältnis" gehabt. "Meine Mutter hat uns verlassen, als ich acht Jahre alt war – also hat mein Vater uns großgezogen, er hat mir wirklich tolle Werte vermittelt." Weiter schwärmte Hugh: "Er war nie an Dingen wie Geld und Berühmtheit interessiert, er hat uns viel mehr zu guter Bildung geraten und die Menschen um einen herum gut zu behandeln." Nur durch ihn sei Hugh zu dem Mann geworden, der er heute ist.

Besonders bitter: Als er seinen Vater verlor, stand Hugh gerade für das Vater-Sohn-Drama "The Son" vor der Kamera. "Es war emotional schwierig", erinnert sich der Filmstar im Interview. "Ich habe einfach ein bisschen losgelassen, Dinge aus meiner Erziehung kamen hoch, meine Sorgen als Vater."

Getty Images Hugh Jackman im März 2020

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

