Stefan Effenberg macht Claudia eine süße Liebeserklärung

Am Freitag geht es wieder los! Die Moderation und der Cast der neuen Staffel des Dschungelcamps stehen bereits seit Wochen fest. Mit dabei ist unter anderem Claudia Effenberg (57)! Das Model ist seit 2004 mit dem ehemaligen Fußballspieler Stefan Effenberg (54) verheiratet. Der hat als Champions-League-Gewinner große Erwartungen an seine Ehefrau und feuert sie von Deutschland aus an. Zum Abschied gab Stefan seiner Claudia einen süßen Abschiedsbrief mit!

"Mein Mann ist so süß! Er hat mir einen Liebesbrief mitgegeben, den ich nur im Flugzeug öffnen durfte. Darin stand: 'Du bist meine Königin!‘", freut sich die Blondine über die niedliche Liebeserklärung ihres Mannes in einem Bild-Interview. Stefan sieht seine Liebste also anscheinend bereits mit der begehrten Dschungelkrone auf dem Kopf! Die räumliche Trennung von Claudia scheint dem Sportler ganz schön nahe zu gehen. "Wenn er normalerweise unterwegs ist, schickt er mir nur kurze Sprachnachrichten. So wie es halt oft im Alltag ist. Seit ich aber in Australien bin, ruft er mich jeden Tag per Video-Call an", fügt sie glücklich hinzu. Die Designerin sei total froh darüber, dass sie sich noch immer so sehr lieben.

Auch die Unterstützung ihrer anderen Familienmitglieder ist der geborenen Sauerländerin sicher. "Mein Mann und mein Sohn haben mir versprochen, dass sie jeden Tag zuschauen", berichtete sie zuvor aufgeregt gegenüber RTL. "Meine ganzen Freunde haben schon Angst um ihre Telefonrechnung und ich habe eine wirklich tolle Fangemeinde. Da wird der ein oder andere Anruf reinkommen, so schnell wollen die mich nicht da raushaben", ließ Claudia wissen. "Ich habe schließlich viel zu erzählen", kündigte sie zudem geheimnisvoll an.

Anzeige

Instagram / claudiaeffenberg Claudia und Stefan Effenberg, 2023

Anzeige

Getty Images Stefan Effenberg, 2002

Anzeige

Instagram / claudiaeffenberg Stefan Effenberg und Claudia Effenberg im Urlaub

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de