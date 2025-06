Stefan Effenberg teilt süßen Schnappschuss mit Enkel Luka

Stefan Effenberg (56) zeigt sich von seiner weichen Seite und präsentiert auf Instagram stolz seinen Enkel Luka. Der kleine Junge hatte kürzlich einen großen Tag in den USA. Anlässlich seiner Abschlussfeier, die den Übergang vom Kindergarten oder der Vorschule markiert, reiste der ehemalige Fußballspieler extra nach Florida. Seine Tochter Ann-Kathrin und ihr Sohn Luka strahlen auf dem Foto neben Stefan, der von diesem besonderen Moment sichtlich gerührt ist. "Ich bin so stolz und ich liebe dich", schreibt er zu dem Schnappschuss.

Das Familienglück fand in einer typisch amerikanischen Zeremonie seinen Höhepunkt. Der kleine Luka lief in einem Talar stolz zum Podium und wurde dabei von seinem Opa liebevoll ermutigt. Besonders rührend war ein kleines Video, in dem Stefan mit dem Jungen auf Englisch sprach: "Hallo, mein kleiner Freund, wie geht es dir?" Die Antwort des Kindes war ein Daumen nach oben und ein breites Lächeln.

Stefan würde wahrscheinlich nicht nur alles für seinen Enkel tun, sondern auch für seine geliebte Frau Claudia Effenberg. Damals sprach sie offen darüber, wie sehr sich ihr Mann seit ihrer schweren Lungenembolie verändert habe. "Der macht alles für mich! Bett aufschlagen, Getränk ans Bett – ich weiß nicht, was mit ihm los ist", erzählte die Reality-TV-Bekanntheit bei einer Ausstellungseröffnung gegenüber RTL. Sie habe Stefan damals sogar scherzhaft gefragt, was er ausgefressen habe. Über die Hilfe ihres Mannes ist Claudia mehr als glücklich. "Mein alter Stefan hat mir schon sehr gut gefallen, aber der neue Stefan gefällt mir fast noch besser", schwärmte sie.

Getty Images Stefan Effenberg, 2002

Instagram / claudiaeffenberg Claudia und Stefan Effenberg, 2023

