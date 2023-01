"Criminal Minds"-Star Shemar Moore wird erstmals Vater!

Schöne Nachrichten von Shemar Moore (52)! Der Schauspieler ist für seine langjährige Rolle in der TV-Serie Criminal Minds bekannt. 2016 verließ der Darsteller von Derek Morgan jedoch die Show, um sich mehr auf seine Familie konzentrieren zu können – genauer gesagt, um seine eigene zu gründen. Zu diesem Zeitpunkt war der Hottie noch nicht verheiratet und hatte auch keine Kinder. Einen Meilenstein hat er jetzt gemeistert: Shemar wird zum ersten Mal Vater!

Das plauderte er nun in der "The Jennifer Hudson Show" aus. Das Kind werde wahrscheinlich genau drei Jahre nach dem Tod seiner geliebten Mutter das Licht der Welt erblicken. "Ich werde am 8. Februar einen ihrer Träume wahrmachen – Shemar Moore wird Daddy!" Der TV-Star freue sich riesig auf seine Vaterrolle: "Ich dachte echt, dieser Zug wäre für mich abgefahren. Das wird die beste Erfahrung meines Lebens!"

Die Mutter seines Kindes ist eine Künstlerin aus Miami namens Jesiree – sie scheint bereits mehrere Kinder aus früheren Beziehungen zu haben. Auf Instagram veröffentlichte Shemar inzwischen auch ein Video von der Gender-Reveal-Party. Hier verraten die werdenden Eltern überglücklich: Es wird ein Mädchen!

Anzeige

Getty Images Shemar Moore , Dezember 2016

Anzeige

Getty Images Shemar Moore, Schauspieler

Anzeige

Instagram / jesiree Shemar Moores Freundin Jesiree

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de