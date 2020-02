Schwerer Schicksalsschlag für Shemar Moore (49)! Der Schauspieler ist seit über zwanzig Jahren erfolgreich im Geschäft. Am bekanntesten ist er für seine Rolle in der Fernsehserie Criminal Minds, wo er von 2005 bis 2017 zu sehen war. Neben seiner Schauspielkarriere setzt sich der 49-Jährige auch für den Kampf gegen Multiple Sklerose ein. Und das nicht ohne Grund: Seine Mutter Marilyn war daran erkrankt. Jetzt musste Shemar seinen Followern traurigerweise mitteilen: Die 76-Jährige ist verstorben.

Ob die Multiple Sklerose die Ursache für den Tod seiner Mutter ist, teilte der Serien-Darsteller nicht mit. In seinem neuesten Instagram-Post bestätigte er lediglich ihren Tod und ließ seiner Trauer freien Lauf: "Ich vermisse sie mehr als ich jemals für möglich gehalten hätte, und ich weiß nicht, wie ich dieses Leben ohne sie führen soll. Es war zu früh, und es tut so weh", teilte er seiner Community mit. Er wisse aber, dass seine Mutter bei ihm sei und dass sie ihm Kraft geben werde. "Alles, was ich von diesem Tag an mache, ist für dich", versprach er seiner Mutter.

Nach dem Statement veröffentlichte Shemar zusätzlich noch zwei Clips auf der Foto- und Videoplattform, die ihn und seine Mama fröhlich zusammen zeigen. "Ich liebe dich", schrieb er und fügte zwei Herz-Emojis hinzu.

Getty Images Shemar Moore in New York, Januar 2018

Getty Images Shemar Moore bei den Grammy Awards 2018

Getty Images Shemar Moore, Schauspieler

