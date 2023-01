Gedanklich abwesend: Anne Wünsche steht vor Entscheidungen

Anne Wünsche (31) hat es mal wieder schwer! Sie erlebte in den letzten Wochen ein Auf und Ab der Gefühle: Die Influencerin musste den ein oder anderen Shitstorm über sich ergehen lassen, erlebte aber auch eine herrliche Zeit an Weihnachten in Dubai. Schon das stimmte sie allerdings ganz melancholisch – und davon hat sie sich noch nicht erholt: Jetzt zeigte sich Anne wieder total nachdenklich im Netz.

"Ich bin seit Tagen so tief in Gedanken versunken und stehe vor Entscheidungen, die ich nicht treffen will", zeigte sie auf Instagram ehrlich. Das Leben sei eben nicht immer so einfach, wie es sich auf Social Media darstelle – und aktuell habe Anne einfach gar keine Nerven für die sozialen Plattformen: "Mich macht das so sauer, weil ich eigentlich funktionieren muss". Deshalb werde die Ex-Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin jetzt versuchen, sich ganz auf sich zu fokussieren und weiter guten Content zu produzieren. "Ich denke, alles kommt, wie es kommt und alles hat seine Gründe, auch wenn man sie nicht immer gleich versteht", zeigte sie sich zuversichtlich.

Obwohl sie gerade mit ihren Accounts ausgelastet zu sein scheint, will Anne sich jetzt noch ein weiteres Standbein aufbauen: Sie hat einen Kanal auf der Erotikplattform OnlyFans erstellt! "Ich habe oft hier freizügige Bilder von mir gepostet und ich schäme mich null dafür", hatte die dreifache Mutter ihre Entscheidung begründet.

Anne Wünsche und ihr Sohn

Anne Wünsche, Laiendarstellerin

Anne Wünsche, Influencerin

