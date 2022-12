Weihnachten in Dubai: Anne Wünsche ist "unendlich dankbar"

Anne Wünsche (31) wird ganz melancholisch! Der Jahresabschluss sieht für sie in diesem Jahr anders aus als sonst: An Weihnachten war die Influencerin mit ihren drei Kindern nach Dubai gereist und verbringt dort nun einige aufregende Tage mit ihnen. Doch dass das Jahr sich nun dem Ende zuneigt und sie so privilegiert ist, stimmt sie auch ganz nachdenklich: Anne ist dankbar für die vielen Möglichkeiten in ihrem Leben!

"2022 neigt sich dem Ende und ich sitze einfach mal am Strand in Dubai. Jedes Mal sitze ich am Meer, egal welchen Urlaub wir machen, und bin unendlich dankbar, weil ich einfach weiß, dass es nicht selbstverständlich ist", schwärmte sie unter einem Foto von sich am Strand. Dass Anne diese Reise überhaupt wahrnehmen könne und die Gesundheit von sich und ihren Lieben stimme, dürfe man nie als selbstverständlich betrachten.

Wie unkonventionell Weihnachten für Anne in diesem Jahr ablief, zeigte sich auch an ihrem ersten Weihnachtsfeiertag: Wegen des langen Fluges zuvor schliefen ihre Kinder und sie bis zum frühen Abend. "Erster Weihnachtsfeiertag – komplett verpennt", erzählte die Ex-Berlin — Tag und Nacht-Darstellerin gegen 18:00 Uhr in ihrer Instagram-Story.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern Sávio, Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im November 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

