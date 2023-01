Happy Birthday! Sean Paul ist heute 50 Jahre alt geworden

50 Jahre Sean Paul (50)! Die Karriere des Jamaikaners wurde in seiner Jugend bereits durch seine Mutter gefördert. Zum 15. Geburtstag schenkte sie Sean ein Keyboard und legte damit wohl den Grundstein für seine spätere musikalische Laufbahn. Mittlerweile ist der Musiker seit 27 Jahren erfolgreich im Geschäft und hat mehrere Chart-Hits gelandet. Passend zu seinem 50. Geburtstag lässt Promiflash seine Karriere Revue passieren.

Seinen ersten Erfolg hatte Sean im Jahr 1996 mit der Debütsingle "Baby Girl (Don’t Cry)" – bekannt war sie zunächst nur in Jamaika. Als seine Musik aber im US-amerikanischen Radio gespielt wurde, begann seine internationale Karriere. Sein erstes Album "Stage One" war schon einen Mega-Erfolg – sein zweites Album "Dutty Rock" übertraf alles. Hierfür gewann er im Jahr 2004 sogar einen Grammy. Im Jahr 2009 räumte er dann den Soul Train Music Award in der Kategorie "Bester Raggae Artist" ab.

Im Laufe der Zeit hat er mit vielen verschiedenen Künstlern wie beispielsweise Rihanna (34), Beyoncé (41) und Lil Jon zusammengearbeitet. Seine erfolgreichsten Hits waren jedoch "She Doesn’t Mind" aus dem Jahr 2011 und "No Lie", den er 2016 gemeinsam mit der britischen Sängerin Dua Lipa (27) aufnahm.

Getty Images Sean Paul im Juli 2017

Getty Images Sean Paul im November 2016

MEGA Sean Paul im Mai 2022

